Специалисты рекомендуют не беспокоить птиц.

Крупнейшая за историю наблюдений стая розовых фламинго пролетела над территорией Одесской области, остановившись в румынской части дельты Дуная.

Об этом сообщил научный сотрудник Дунайского биосферного заповедника, орнитолог Максим Яковлев, пишет "Думская".

По его словам, 21 мая 60 птиц заметили в районе Старостамбульского гирла.

"Птицы дружно полетели в сторону острова Ермаков и исчезли за горизонтом в лучах заходящего солнца. К сожалению, зафиксировать на фото неожиданных гостей не удалось", - отметил Яковлев.

Однако через несколько дней поступила информация от румынских специалистов, которые заметили сразу две стаи фламинго на своей территории.

"Одна из них, численностью 61 особь, остановилась на озере Тузла, которое фактически является заводью озера Нунтасе возле села Траян. Еще 53 особи остановились на небольшом озерце Саратурии возле населенного пункта Муригол. Именно на озере Саратурии заметили, что отдельные пары начали строить из ила гнезда. Но специалисты считают, что, скорее всего, гнездование будет неуспешным, поскольку мелководный участок доступен для хищников", - рассказал ученый.

31 мая численность птиц в стае на озере Тузла выросла до 113 особей: вероятно, стаи объединились. Сотрудники заповедника рекомендуют не беспокоить птиц и не создавать ажиотажа из-за их появления.

Фламинго в дикой природе Украины и мира

По словам Максима Яковлева, в последние годы фламинго все чаще появляются на территории Украины. Обычно их численность составляла от одной до 25 особей. Чаще всего их замечали в Крыму.

В прошлом году пять фламинго длительное время держались на Тилигульском лимане, а отдельных особей несколько раз видели даже в зимний период, в том числе на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" на юге Одесской области.

Читайте такжеВ Германии из зоопарка похитили фламинго (видео)В 2017 году на гиперсоленой части озера Сиваш было отмечено первое в Украине гнездование этих птиц. Орнитологи тогда нашли 13 гнезд и трех птенцов.

Орнитолог говорит, не совсем понятно, откуда фламинго взялись в дельте Дуная.

"Ближайшие гнездовые оседлые группы находятся в Малой Азии (примерно 1200 км) и на южных Балканах (примерно 600 км). Некоторые орнитологи полагают, что птицы могут быть и частью популяции из северного Казахстана. Именно птицы этой группы осуществляют миграции, и для них отмечен очень широкий разлет на зимовку - от Вьетнама, Шри-Ланки и Индии на юг, до Турции, Кипра и Туниса на запад - юго-запад", - говорит Яковлев.

Фламинго селятся на больших озерах с соленой водой, морских лагунах и лиманах. Питаются мелкими ракообразными, моллюсками, личинками мух, одноклеточными водорослями и семенами на мелководье с илистым дном, процеживая воду клювом. Именно питание ракообразными и красными водорослями обеспечивает красный окрас фламинго.

Сейчас численность фламинго в мире благодаря природоохранным мерам растет. Однако недостаток территорий для гнездования, конкуренция и климатические изменения вынуждают птиц находить новые места для гнездования и питания.

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Автор: Катерина Комолова