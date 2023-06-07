Недобросовестные люди уже начали продавать мертвую рыбу.

После теракта, совершенного российскими оккупантами на Каховской ГЭС, в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях наблюдается мор рыбы. Местных жителей призывают ни в коем случае не употреблять ее в пищу.

Министерство охраны здоровья предупредило, что в течение ближайших дней в Херсонской и Запорожской областей из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы.

"Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", - предупредили в министерстве.

Вторые сутки мор рыбы наблюдается и в Николаевской области. На этом фоне на территории Снигиревской и Гороховской общин полностью запретили вылов и продажа рыбы в течение ближайших 10 дней.

"Рекомендуем жителям пока вообще воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы. Не подвергайтесь опасности. Ведь некоторые бессознательные жители уже приступили к реализации мертвой рыбы", – сообщил глава Снигиревской ГВА Иван Кухта.

Мор рыбы наблюдается и в Днепропетровской области, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак и опубликовал видео из Криворожского района.

Последствия подрыва Каховской ГЭС для рыбного хозяйства

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофе в Европе за последние десятилетия.

Затоплены десятки населенных пунктов, Каховская ГЭС полностью ушла под воду и не подлежит восстановлению. В реку Днепр в результате подрыва Каховской ГЭС попало 150 тонн машинной смазки и есть риск утечки еще более 300 тонн. Созданы угрозы для систем водоснабжения Запорожской и Днепропетровской областей, оккупированного Крыма. Есть риски для Запорожской АЭС, для охлаждения которой используется вода из Каховского водохранилища.

В результате падения уровня воды уже массово гибнет рыба – как молодые, так и взрослые особи. Пресноводная рыба и другие биоресурсы поток воды отнесет в соленые воды Черного моря, что создает угрозу и для черноморской фауны.

По предварительным оценкам Минагрополитики, убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд гривен. Общие убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд гривен.

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