Мода на экологический популизм убивает экологию – политолог

Немало экологических организаций в Украине работают на гранты, они занимаются только узким вопросом, а масштабные проблемы их не интересуют.

Мода на экологический популизм, когда за определенное вознаграждение так называемые активисты готовы устроить забастовки или пикетировать предприятия, очень вредит решению проблем с экологией в Украине.

Такое мнение высказал политолог Кость Бондаренко, сообщает 5 канал.

«Сегодня существует мода на этот экологический популизм. И эта мода перекинулась и на территорию Украины. Многие, очевидно, на этом зарабатывают дивиденды, как не финансовые, то политические. Мы просто не думаем о следующих поколениях, даже не следующих, а и о завтрашнем дне для себя, а сегодня распродаем все, что только можно распродать в Украине», – заявил Бондаренко.

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При этом он констатирует, что из-за того, что немало экологических организаций в Украине работают на гранты, они занимаются только узким вопросом, а масштабные проблемы их не интересуют.

«Многие считают, что экология – это слишком узкая система. Экологические организации, они вроде и работают, но очевидно, что немалое количество экологических организаций работают на гранты, и, соответственно, выступают с позиции: есть грант, скажем, они отрабатывают», – добавил политолог.

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