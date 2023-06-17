На побережье исчезли чайки, морская вода грязно зеленого цвета, но некоторые люди все же лезут купаться и тащат с собой детей.

После подрыва дамбы Каховской ГЭС в Одесский залив попало огромное количество загрязненной пресной воды, сейчас купание в Черном море запрещено.

Как передает корреспондент УНИАН, вдоль побережья - мусор, часть которого собрана в отдельные кучи. Море - грязно-зеленого цвета, оно не радует стайками рыб на мелководье и не пропускает солнечный свет: жизнь ушла из мутной воды. Над морем, насколько хватает глаз, нет ни одной чайки - птицы остались без корма, и ищут его, в том числе на местных свалках.

Местные власти официально заявили о значительно возросшей опасности заражения опасными инфекционными болезнями и запрете водопользования. И сейчас многие одесситы и гости города ищут альтернативный отдых – подальше от этого печального зрелища. Скажем, в зеленой зоне – парках и скверах. Тот, кто может позволить себе раскошелиться, "завис" в аквапарках и пляжных клубах с бассейнами. Сейчас там - полный аншлаг.

Впрочем, хватает и тех, кто, несмотря на опасность, все же пришел позагорать у моря и даже купается, в частности вместе с детьми.

По словам директора департамента образования и науки Одесского городского совета Елены Буйневич, она настаивает на строгом контроле за побережьем, в частности, правоохранителями.

Чиновница обнародовала скрины с видео, на котором запечатлено, как отец купает ребенка на одном из пляжей.

"С головой погружает ребенка в зеленоватую грязную воду. Насморк лечит, видимо. Или просто развлекается. Ребенка качают на волнах, он плещется с лицом. Это не единственное видео, такие есть еще. Вы что, взрослые, делаете? Вы понимаете, что в той воде?",- акцентирует Буневич.

Она напоминает, что сейчас купаться на одесском побережье – все равно, что в канализации. Глава департамента призывает не заходить в воду и не "тащить" туда детей.

Экологические последствия подрыва Каховской дамбы - самое важное

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого образовалось искусственное наводнение, которое снесло жилые дома, тысячи тонн грунта, выгребные ямы. Все это вместе с нефтепродуктами, трупами животных, фекалиями и т.д. бурным потоком снесено в Черное море. Биологи сразу предупредили, что морское побережье станет непригодным для купания. Вода "зацветет", в ней погибнут все организмы, определенная части рыбы отойдет в поиске кормовой базы. Также без пищи останутся морские птицы.

Местные власти заявили, что на побережье Черного моря, в Днестровском лимане и реке Дунай обнаружено много опасных возбудителей. Купаться и ловить рыбу запрещено.

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