Вопрос экологической модернизация предприятий является приоритетным для компании.

Группа "Метинвест" в январе-сентябре 2021 года направила в реализацию экологических проектов 323 млн долл., сообщили в компании на основании финансового отчета за три квартала текущего года.

Согласно сообщению, вопрос экологической модернизации предприятий является приоритетным для компании.

В июне 2021 года ММК им. Ильича завершил реконструкцию газоочистных установок литейного двора и бункерной эстакады доменной печи №5 и приступил к реализации аналогичного проекта для доменной печи №4.

Также достигнут прогресс в реализации ряда других инициатив, включая реконструкцию газоочистного оборудования кислородных конвертеров на МК "Азовсталь" и замену газоочистных установок на обжиговой машине Lurgi 552-A на Северном ГОКе.

Также компания продолжает выделять средства на реализацию социальных проектов. Так, в январе-сентябре "Метинвест" выделил 2 млн долл. на борьбу с COVID-19.

За обозначенный период компания увеличила объем капитальных инвестиций на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 822 млн долл., и заплатила 1,1 млрд долл. налогов.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского.

Автор: Иван Бойко