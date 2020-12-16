В пресс-туре приняли участие топ-менеджеры группы и руководство комбината, а также журналисты ведущих СМИ страны, а сама трансляция была реализована с помощью программы Microsoft Teams.

«Метинвест» 16 декабря провел виртуальный пресс-тур на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича по случаю завершения крупнейшего в истории страны экологического проекта модернизации аглофабрики на комбинате, стоимостью 160 млн долл.

В пресс-туре приняли участие топ-менеджеры группы и руководство комбината, а также журналисты ведущих СМИ страны, а сама трансляция была реализована с помощью программы Microsoft Teams.

Сперва слово взял директор департамента медиа коммуникаций группы «Метинвест» Владимир Равинский, который впоследствии и модерировал встречу. Он вкратце рассказал, что нам, журналистам, предстоит увидеть, о значимости реализованного на комбинате проекта, а также представил спикеров, которым предстояло поделится подробностями о тонкостях реализации подобных сложных проектов, и ответить на все вопросы журналистов.

Первым, кто встретил журналистов на комбинате, стал генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.

Он рассказал, что группа «Метинвест» в обозначенные строки завершила крупнейший в истории Украины экологический проект по модернизации аглофабрики на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича (ММК), что позволило на 90% снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и превзойти современные европейские стандарты.

«У меня сегодня приятная и почетная миссия проинформировать общественность и власти города Мариуполь, что взятые публичные обязательства металлургического комбината имени Ильича по строительству и вводу в эксплуатацию газоочистных сооружений нашей аглофабрики успешно завершены», - сказал Шевченко.

«Беспрецедентный, крупнейший экологический проект, который осуществляла группа «Метинвест», стоимостью 160 миллионов долларов, сегодня успешно завершен, и газоочистные сооружения аглофабрки работают в проектных параметрах», - добавил генеральный директор комбината.

По его словам, стартом этого амбициозного проекта считается 2014 год, когда были заключены договоры на изготовление и поставку оборудования, тогда как еще в 2012 году были разработаны общая концепция и технические решения по модернизации.

Главным поставщиком технологического оборудования является крупная итальянская компания Termokimik, ведущий производитель оборудования для промпредприятий в сфере охраны окружающей среды, а генеральный подрядчик по реализации проекта - «Метинвест-Инжиниринг».

Затем руководитель проекта модернизации аглофабрики Андрей Панченко продемонстрировал, как работает современное очистное оборудование «изнутри», проведя экскурсию помещением пылеуборки рукавного фильтра.

Он сообщил, что современное очистное оборудование позволило снизить уровень выбросов пыли до 15-20 миллиграммов при государственных нормативах в 50 миллиграммов.

Также он рассказал, что в ходе модернизации на предприятии была использована технология очистки газов от оксидов серы, которая до этого момента не использовалась на постсоветском пространстве.

Как сообщил в ходе онлайн пресс-тура начальник отдела окружающей среды и промышленной безопасности ММК им. Ильича Владимир Колодочка, благодаря реализации данного проекта выбросы пыли на аглофабрике снизились на 90%, выбросы серы – на 46%.

Он отметил, что данный эффект стал возможен благодаря внедрению современной двухступенчатой очистки агломерационных газов.

«В качестве первой ступени очистки у нас выступают циклоны, где происходит грубая очистка от крупных частичек пыли. Далее агломерационные газы поступают на рукавный фильтр, где происходит более тонкая очистка пыли до концентрации порядка 15-20 миллиграмм в кубическом метре, что соответствует лучшим европейским практикам», - рассказал он.

В свою очередь начальник управления по охране окружающей среды группы «Метинвест» Владислав Варнавский сообщил, что «Метинвест» за последние три года инвестировал в экологические проекты 8 миллиардов гривен, а за 9 месяцев 2020 года – почти 4 миллиарда гривен.

Он подчеркнул, что группа не собирается снижать темпы модернизации своих предприятий. Уже сейчас компания работает над масштабными экологическими проектами, реализация которых в будущем будет способствовать существенному улучшению экологической ситуации в стране.

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Автор: УНИАН