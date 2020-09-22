Из-за пересохших скважин воду в 29 сел Северного Крыма будут доставлять цистернами. С конца августа ы 39 населенных пунктах полуострова подают по графику.

Во временно оккупированном Крыму помимо центральных районов без воды осталась северная часть.

Об этом на совещании с главой оккупационной власти Крыма Сергеем Аксеновым заявил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов, сообщает «Новая газета».

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Власти начинают вводить ограничения по подаче воды и на южном берегу Крыма. Из-за пересохших скважин воду в 29 сел Северного Крыма будут доставлять цистернами. Для это планируется перераспределить автоцистерны, а также закупить новые, сообщил Баженов.

На совещании чиновники также обсудили, что в 39 населенных пунктах Крыма, где с конца августа воду подают по графику (несколько часов в день), наблюдаются сбои в работе системы водоснабжения.

В частности, во многих районах Симферополя из-за низкого давления жители не получают воду из водопровода даже положенные два часа в сутки. Например, в 45 многоэтажках вода не поднимается выше пятого этажа. Люди вынуждены ходить «с ведрами» и самостоятельно набирать воду из бака, который установили в каждом квартале Симферополя.

Также чиновники признали, что из-за введения графика в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки, которые не позволяют подавать воду вовремя. Кроме этого, поступает множество жалоб от жителей: водопроводная вода в Симферополе имеет желто-коричневый оттенок.

Ранее местные СМИ писали, что в одном из микрорайонов Симферополя из крана пошла вода с примесью нечистот, которые туда попали через ветхий водопровод в частном секторе, усеянном выгребными ямами.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ стартовал первый этап ограничения подачи воды. Со 2 сентября ввели второй этап ограничений – установили почасовой график подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам – утром и вечером. По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

С 23 сентября ограничительные меры подачи воды вводятся в Алуште, Партените и Малом Маяке.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Виктория Токарева