Информация некоторых экологов об уничтожении на Оболонском острове "вековых деревьев" не соответствует действительности, потому что сам остров был искусственно создан только 40-50 лет назад. Об этом заявил эксперт Алексей Голобуцкий, опубликовав выводы из отчета архитектурно-археологической экспедиции института археологии НАН Украины.

"Киевские "экологи " нашли столетние деревья на Оболонском острове, который искусственно насыпали 40-50 лет назад)) Легко обманывать тех, кто не проверяет информацию. Недавно экологи разродились "сенсацией": во время строительства зоны отдыха на Оболонском острове в Киеве было срублено 200 столетних деревьев. То есть по логике "экологов", деревья, которые Ленина видели, не пережили Кличко. Звучит страшно. Но я, во-первых, киевлянин, а во-вторых – историк по образованию. Пошел искать источники. Согласно официальному заключению Института археологии НАН Украины, комплексный анализ письменных и картографических источников указывает на искусственное создание острова Оболонский только во второй половине ХХ ст. Его насыпали в 1970-80-е годы", – написал Алексей Голобуцкий.

Он отмечает, что по итогам проведения археологических научно-спасательных работ в 2023 году, установлено искусственное повышение уровня острова во время застройки Оболонского массива в 1970–1980 гг. В стратиграфических шурфах археологические материалы не обнаружены, культурные слои или объекты не зафиксированы.

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"То есть, "столетние деревья" существуют только в голове у тех, кто накидывает на вентилятор. Ложь разоблачается просто, если немного подумать и поискать материалы. Однако я не удивлюсь, если через некоторое время кроме столетних деревьев на острове найдут трубку казака Мамая или артефакты дохристианской эпохи", – иронизирует Голобуцкий.