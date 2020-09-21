Эксперты считают, что растения могут цвести осенью из-за слишком теплой погоды.

В Ивано-Франковске второй раз за год расцвели каштаны.

Читайте такжеВ Карпатах массово зацвели цветы, находящиеся на грани исчезновения (фото)Эксперты считают, что растения могут цвести осенью из-за слишком теплой погоды, будто путаются во временах года.

Известно, что второе цветение переживают иногда плодовые деревья – яблони, вишни. Повторное цветение каштанов считается очень редким явлением. И вероятнее всего, эти деревья весной уже не зацветут.

Причины несвоевременного цветения растений очень разнообразны. Прежде всего это связано с климатическими условиями. Ранняя весенняя засуха или поздние заморозки, которые помешали нормальному развитию, обусловливают «растяжение цветения».

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Автор: Катерина Шварц