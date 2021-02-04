Тигру, страдающему от воспаления желудка и кишечника, поставили капельницу под общей анестезией.

В Зоопарке в Цзяоцзо в китайской провинции Хэнань тигр, находясь под анестезией, укусил ветеринара.

Видео опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел в пятницу, 29 января. Тигру, страдающему от воспаления желудка и кишечника, поставили капельницу под общей анестезией. Ветеринар проводил внутривенную терапию.

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По данным представителей зоопарка, животное в бессознательном состоянии открыло рот и укусило ветеринара за ногу.

На записи видно, как группа коллег пытается высвободить ногу мужчины из пасти тигра, который лежит в клетке. На другом видео двое мужчин несут третьего, получившего травму ноги.

В зоопарке уточнили, что ветеринар получил незначительную травму голени правой ноги глубиной в половину сантиметра и шириной в четыре сантиметра. Его состояние стабильно.

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Автор: УНИАН