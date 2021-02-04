В Зоопарке в Цзяоцзо в китайской провинции Хэнань тигр, находясь под анестезией, укусил ветеринара.
Видео опубликовало издание Daily Mail.
Инцидент произошел в пятницу, 29 января. Тигру, страдающему от воспаления желудка и кишечника, поставили капельницу под общей анестезией. Ветеринар проводил внутривенную терапию.
Читайте такжеВ Книгу рекордов Украины внесен козел из Одесской области с самыми длинными рогами
По данным представителей зоопарка, животное в бессознательном состоянии открыло рот и укусило ветеринара за ногу.
На записи видно, как группа коллег пытается высвободить ногу мужчины из пасти тигра, который лежит в клетке. На другом видео двое мужчин несут третьего, получившего травму ноги.
В зоопарке уточнили, что ветеринар получил незначительную травму голени правой ноги глубиной в половину сантиметра и шириной в четыре сантиметра. Его состояние стабильно.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Сюжет для фильма: в Индии одинокий тигр прошел тысячи километров в поисках самки (фото)
- В Кении "чипировали" единственного в мире белого жирафа
- Разъяренный медведь растерзал четырех индийцев, еще троих ранил
- У четырёх львов в зоопарке Барселоны обнаружили коронавирус
- "Битва титанов": зрелищная схватка двух тигров попала на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram