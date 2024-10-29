На милых "колючках" сказалась урбанизация, интенсивное сельское хозяйство и пестициды.

Любимые всеми детьми ежики оказались под угрозой вымирания. Отныне они внесены в список "близких к уязвимому состоянию" в Красной книге Международного союза охраны природы - за последние десять лет численность зверьков сократилась на треть, пишет The Guardian.

Отмечается, что популяция этих животных пострадала из-за автомобильных аварий и неухоженных садов. Кроме того, на ежах пагубно отражается использование пестицидов, которыми чаще всего злоупотребляют аграрии и садоводы. Химикаты уничтожают насекомых, которыми питаются зверьки, и становятся источником отравления.

Представитель союза охраны природы Аби Газзард отмечает, что все указывает на тенденцию к сокращению численности ежей:

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"В оценке Красной книги также подчеркивается неопределенность данных, например, не полностью известен ареал этого вида и мало сведений о популяции. У нас еще есть шанс остановить спад численности западноевропейских ежей".

Общество защиты млекопитающих призывает людей заботиться о ежах, создавая в садах благоприятные условия для сохранения дикой природы. Это, например, небольшие лазейки, которые следует оставлять в заборах для свободного передвижения "колючек" между участками. Также нужно отказаться от применения пестицидов и создавать своего рода укрытия или специальные домики для ежей.

По данным издания, в Великобритании каждый четвертый вид млекопитающих находится под угрозой исчезновения, численность многих видов сокращается. По мнению экологов, это не станет неожиданностью для большинства людей, которые равнодушны к вымиранию тех или иных животных. Например, когда речь идет о ежах, многие просто констатируют, что "их больше не видно". Защитники животных надеются, что смогут возродить популяцию до того, как ежи просто останутся далеким воспоминанием из детства.

Кроме ежей, под угрозой оказались прибрежные птицы - в Британии четыре вида куликов перекочевали в разряд "высших угроз". Речь о перелетных птицах, которые прибывают в страну зимой из более холодного климата, отдыхают и кормятся на побережье. Среди них - серая иржанка, численность которой во всем мире с конца 1990-х годов сократилась более чем на 30%. Ее статус изменился с "наименьшей опасности" на "уязвимый".

Также чернозобики теперь в категории "близкие к угрозе", а численность перевозчиков-краснозобиков с конца 2000-х снизилась более чем на 30% - теперь они считаются "уязвимыми". Основные угрозы для пернатых включают загрязнение, застройку и изменения климата, вызывающие повышение уровня моря, эрозию и риск наводнений.

Кроме того, Красная книга впервые оценивала мировые виды деревьев. Установлено, что 38% из них находятся под угрозой исчезновения: 16 425 из 47 282 оцененных видов находятся в опасности. Угроза особенно высока на островах из-за вырубки лесов для строительства и сельского хозяйства, а также из-за инвазий, вредителей и болезней.

Влияние экологии на здоровье животных

Как сообщал УНИАН, белые медведи стали болеть чаще. Так, у животных возрастает риск заражения вирусами, которыми они реже болели еще 30 лет назад. Это связано с потеплением в Арктике.

В частности, новые исследования позволили понять, как болезни белых медведей могут быть связаны с уменьшением количества арктического льда.

Ученые изучили анализы крови медведей в Чукотском море, собранные в период с 1987 по 1994 год, затем взяли три новых в период с 2008 по 2017 год. Недавние анализы крови показали значительно больше признаков заражения одним из пяти вирусов, бактерий или паразитов.

Ранее УНИАН сообщал, как понять, что кот заболел. По словам ветеринаров, хотя большинство котов очень хорошо переносят низкую температуру, вы не должны оставлять своего кота на улице в морозную ночь, особенно при экстремальных температурах.

Также мы писали, почему кошка спит на голове и лице. По словам сертифицированного консультанта по поведению кошек Амелии Вибер, у кошек темпертатура тела выше, чем у человека.

Как сказала эксперт, тепло, выделяемое вашей головой, может быть привлекательным, поэтому она ложится там спать.

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