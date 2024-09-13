Отмечается, что у кошек темпертатура тела выше, чем у человека.

Многие владельцы кошек знают, что делить дом с кошачьим другом часто означает делить и подушку. И если утром вы просыпаетесь с пушистым шлемом на голове, вам, возможно, интересно, почему кошки любят спать на вашем лице и как это прекратить, если это мешает вашему сну.

Издание Daily paws выяснило у сертифицированного консультанта по поведению кошек Амелии Вибер, почему кошки спят у вашей головы

Причина №1. Ваша голова - самое уютное место в постели

По мнению Вибер, тепло, выделяемое вашей головой, может быть привлекательным, поэтому она ложится там спать.

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Нормальная температура тела кошки составляет 38,9°C. Кроме того, у кошек меньше тепловых рецепторов, чем у людей, поэтому теплолюбивый домашний питомец использует внешние источники для поддержания своей внутренней температуры.

Причина №2. Кошка любит вас

"По моему опыту, кошки, которые чувствуют себя очень близко и комфортно со своим человеком, во время сна прижимаются к его голове", - объясняет эксперт. "Поэтому, я полагаю, это можно расценивать как комплимент".

Как отучить кошку спать на вашем лице

Вибер отмечает, что для владельцев кошек, страдающих аллергией, а также для тех, кто любит поспать, такие объятия могут оказаться не слишком приятными. К счастью, вам не придется жертвовать связью, которую вы построили со своей кошкой, чтобы немного поспать в одиночестве.

Вибер предлагает два варианта решения, которые направлены на устранение потенциальных причин такого поведения:

Предложите кошке дополнительную уютную кровать. Уделяйте кошке больше внимания.

Вибер рекомендует найти другие способы сблизиться и пообниматься с кошкой, пока вы еще не спите. Вы можете выделить время, чтобы понежиться с кошкой на диване, или даже позволить ей немного понежиться на вашей груди в постели, а затем аккуратно перенести ее в свою теплую постель и выключить свет.

Ранее УНИАН писал, почему кошка спит с вами.

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