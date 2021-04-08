Средства будут направлены на компенсацию простоя ферм.

Еврокомиссия одобрила план датских властей выплатить 13 млрд датских крон (€1,74 млрд) фермерам и предпринимателям, пострадавшим от решения уничтожить поголовье норок в стране для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

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€1,2 млрд будет направлено на компенсацию временного простоя таких ферм из-за введенных властями запретов на содержание норок, еще €538 млн — на выплаты фермерам и предпринимателям, которые хотят передать государству свой бизнес, связанный с выращиванием норок, выделкой шкур и т. д.

Коронавирус у норок

В Дании в начале ноября 2020 года обнаружили 214 случаев коронавируса от норок людям.

Власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок в стране из-за мутации коронавируса, выявленного у животных. Датское правительство опасается, что из-за генетических изменений вируса он может быть нечувствителен к вакцине.

Это решение сопровождалось в стране политическим кризисом. В конце концов правительство решило, что угроза вакцине в связи с новой мутацией вируса, "вероятнее всего, устранена".

Однако к тому моменту фермеры в Дании уничтожили более 10 миллионов норок.

Случаи заражения норок коронавирусом были зафиксированы и в других странах.

Также сообщалось, что норки, похороненные в массовых могильниках в Дании после общенационального забоя, вероятно, загрязнили грунтовые воды.

27 января 2021 года появилась информация о том, что правительство Дании выплатит компенсацию в размере 18,8 млрд крон (около $3 млрд) владельцам норковых ферм, которые были вынуждены уничтожить животных и прекратить работу в ноябре прошлого года.

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Автор: Елена Коваленко