Засухи, как правило, замечают только тогда, когда они наносят ущерб сельскому хозяйству или заметно влияют на леса.

Устойчивые многолетние засухи продолжат прогрессировать с потеплением климата. Об этом предупреждается в исследовании Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта с участием профессора Франчески Пелличчиотти из Института науки и технологий Австрии.

Этот общедоступный 40-летний глобальный количественный перечень, опубликованный в журнале Science, направлен на информирование политики относительно воздействия на окружающую среду антропогенного изменения климата.

Отмечается, что пятнадцать лет устойчивой, разрушительной мегазасухи - самой продолжительной за тысячу лет - почти истощили водные запасы Чили, даже повлияв на жизненно важную добычу полезных ископаемых страны. Это лишь один вопиющий пример того, как потепление климата вызывает многолетние засухи и острые водные кризисы в уязвимых регионах по всему миру.

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Как пишет Phys.org, засухи, как правило, замечают только тогда, когда они наносят ущерб сельскому хозяйству или заметно влияют на леса.

Исследователи проанализировали глобальные метеорологические данные и смоделировали засухи в период с 1980 по 2018 год. Они продемонстрировали тревожное увеличение многолетних засух, которые стали более продолжительными, более частыми и более экстремальными, охватывая все больше земель. Профессор Франческа Пелличчиотти сказала:

"Каждый год с 1980 года площади, пораженные засухой, в среднем расширяются на дополнительные пятьдесят тысяч квадратных километров - это примерно площадь Словакии или американских штатов Вермонт и Нью-Гемпшир вместе взятых - нанося огромный ущерб экосистемам, сельскому хозяйству и производству энергии".

Команда ученых стремится раскрыть возможные долгосрочные последствия устойчивых засух по всему миру и помочь в разработке политики, готовящейся к более частым и сильным будущим мегазасухам.

Международная команда ученых рассчитала аномалии в количестве осадков и эвапотранспирации (испарение воды из почвы и растений) и их влияние на естественные экосистемы во всем мире.

Это позволило им определить возникновение многолетних засух как в хорошо изученных, так и в менее доступных регионах планеты, особенно в таких областях, как тропические леса и Анды, где мало данных наблюдений.

Они считают, что постоянно растущие температуры, продолжительные засухи и более высокая эвапотранспирация в конечном итоге приводят к более сухим и коричневым экосистемам, несмотря на то, что также вызывают более сильные осадки. Таким образом, ученые могут использовать спутниковые снимки для мониторинга эффекта засухи, отслеживая изменения в зелени растительности с течением времени.

Важно то, что хотя этот анализ хорошо работает для умеренных лугов, изменения в зелени не могут быть отслежены так же легко над густыми пологами тропических лесов, что приводит к недооценке последствий засухи в таких областях. Таким образом, чтобы обеспечить единообразие результатов по всему миру, группа разработала многоэтапный анализ, который лучше определяет изменения в регионах с высокой листвой и ранжирует засухи по их серьезности с 1980 года.

Результаты исследований показали, что мегазасухи оказали наибольшее непосредственное воздействие на умеренные луга.

Отмечается, что регионы "горячих точек" включали запад США, центральную и восточную Монголию и, в частности, юго-восточную Австралию, где данные совпали с двумя хорошо документированными многолетними экологическими засухами. С другой стороны, группа пролила дополнительный свет на парадоксальные эффекты, наблюдаемые в тропических и бореальных лесах.

В то время как тропические леса могут компенсировать ожидаемые последствия засухи, пока у них достаточно запасов воды, чтобы компенсировать уменьшение количества осадков, бореальные леса и тундра реагируют по-своему. Потепление климата продлевает бореальный сезон роста, поскольку рост растительности в этих регионах ограничивается более низкими температурами, а не доступностью воды.

Результаты показывают, что тенденция к интенсификация очевидна: команда создала первую глобальную картину мегазасух и их влияния на растительность с высоким разрешением. Пелличчиотти пояснила:

"В случае долгосрочного экстремального дефицита воды деревья в тропических и бореальных регионах могут погибнуть, что приведет к долгосрочному ущербу для этих экосистем. В частности, бореальной растительности, вероятно, потребуется больше всего времени, чтобы восстановиться после такой климатической катастрофы. В настоящее время стратегии смягчения последствий в основном рассматривают засухи как ежегодные или сезонные события, что резко контрастирует с более длительными и сильными мегазасухами, с которыми мы столкнемся в будущем".

Новости о глобальном потеплении

Ученые знают, что необычайная жара в этом году была вызвана рядом факторов: в основном загрязнением планеты от сжигания ископаемого топлива и естественным климатическим явлением Эль-Ниньо. Эти факторы сами по себе не объясняют необычно быстрый рост температуры. Теперь в новом исследовании сказано, что оно определило недостающую часть головоломки: облака.

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