Туристов и местных жителей призывают экономить воду.

Популярные курортные места в Испании, как и годом ранее, сталкиваются с сильной засухой. Особенно пострадали такие регионы, как Коста-дель-Соль, Малага и Аликанте.

Несмотря на ранние дожди в этом году, запасы воды в южной половине Испании остаются критически низкими, и эксперты предупреждают, что ситуация далека от разрешения, сообщает Daily Express.

Согласно недавнему отчету Ассоциации общественной санитарии и снабжения, в то время как на севере Испании наблюдается улучшение уровня воды, южные регионы продолжают потерпать.

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Ассоциация подчеркнула, что, в частности, регион Коста-дель-Соль остается в условиях "чрезвычайной" засухи, и местным властям необходимо дополнительно усилить меры по экономии воды для обеспечения поставок в регион.

В отчете подчеркивается, что 16 муниципалитетов на юге Испании, включая районы во внутренних районах Андалусии, Альмерии и Марина-Баха в Аликанте по-прежнему испытывают сильную засуху.

Также особенно уязвимыми остаются водные регионы Гвадалквивир, Сегура, Хукар, Гвадалете-Барбате и Каталония, с уровнем воды значительно ниже своих исторических средних значений.

"Эти проблемы подчеркивают настоятельную необходимость более устойчивого управления водными ресурсами", – говорится в отчете, также связывающем кризис с более широкими последствиями изменения климата.

Хотя осенние дожди улучшили условия в таких городах, как Севилья и Антекера, ситуация остается тяжелой в таких районах, как Кампо-де-Гибралтар, Гвадалорсе и Ахаркия, где меры по борьбе с засухой все еще действуют.

В Малаге уровень водохранилищ в настоящее время составляет всего 28%, что немного лучше прошлогоднего минимума в 16%, но все еще значительно ниже, чем десять лет назад, когда уровень составлял 48%.

По всей Андалусии запасы воды составляют 34%, что на 15% больше, чем в прошлом году, но все еще на 11% ниже уровней, наблюдавшихся десять лет назад.

Особенно пострадал регион Альмерия, где уровень воды в водохранилищах достиг критического значения 9,38% – это тот же уровень, что и в прошлом году.

"Ситуация на юге Испании остается нестабильной", – сказал представитель AEOPAS Карлос Вега. – "Нам нужны срочные меры по диверсификации водоснабжения".

Как сообщал УНИАН, ранее власти испанского города Алькала-де-Энарес придумали оригинальный способ бороться с жарой – оборудовать мобильные "климатический острова".

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