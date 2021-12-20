Псевдо-экологи предлагают предприятиям "закрыть вопрос" за взятку без доведения до суда.

В Украине лишь четверть общественных экологических организаций являются настоящими и отстаивают реальные проблемы окружающей среды, тогда как остальные 75% являются так называемыми эко-террористами, которые под предлогом решения экологических проблем занимаются вымогательством денег от предприятий.

Такие цифры назвал управляющий партнер адвокатского объединения "Лучковский и партнеры" Валентин Лучковский, сообщает "5 канал".

По его словам, эко-террористы за глобальными требованиями скрывают главное желание – нажиться, а их действия не только вредят украинскому бизнесу, но и умножают коррупцию в Украине.

"Первый удар, который наносится – по репутации, второй – это трата времени. А в бизнесе время – это деньги. Поэтому многие предприятия, даже имея все идеально, когда они отстаивают свою позицию, понимают, что если они залезут в суды, то будут судиться полгода-год, и за это время они потеряют гораздо больше средств, чем откупившись от этих активистов", – пояснил Лучковский.

Впрочем, по его словам, количество судебных дел, где так называемые "экологи" ушли с суда с ничем, уже довольно большое, да и сами судебные инстанции уже меньше принимают к рассмотрению подобные дела. Более того, практика показывает, что такие слушания или искусственно срывают шумом, или совсем не имеют доказательств, поэтому сначала псевдо-экологи пытаются "договориться" с объектом террора.

"Если к владельцам предприятия и к менеджменту предъявляются противоправные требования, что с тебя там 10% в уставном капитале или с тебя там определенная сумма средств, 10-20 тыс долларов, это уже идет вымогательство. И это уже первый признак эко-рейдерства или вымогательства под предлогом экологических тем", – пояснил Лучковский.

Автор: Григорий Бондарь