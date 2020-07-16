Экологические организации "отрабатывают гранты", обходя глобальные проблемы в Украине - СМИ

Политолог Кость Бондаренко обозначил журналистам, как работает "экологический рынок" в Украине.

Экологические организации в Украине в основном работают на гранты с "узкими" темами, при этом обходят глобальные угрозы, количество которых со временем только возрастает.

Об этом сообщает 5 канал.

"Многие считают, что экология – это слишком узкая система. Экологические организации, они вроде и работают, но очевидно, что немалое количество экологических организаций работают на гранты и соответственно выступают с позиции: есть грант, скажем, они отрабатывают", - заявил политолог Кость Бондаренко.

Читайте такжеУкраина опозорилась перед Венгрией в вопросе экологии - эксперт

Отмечается, что по количеству чрезвычайных ситуаций Украина в этом году вышла на международный уровень. Официальный Будапешт выразил Киеву претензии из-за тонны мусора, потекшего от нас к европейским соседям. Со слов венгерского президента Януша Адара, только за две недели из рек Тиса и Сомиш вытащили почти две тысячи кубометров отходов.

Эксперты считают, подобные ЧП и игнорирование экологами вопроса отрицательно сказываются как на окружающей среде, так и на отношениях с западными партнерами, отмечает 5 канал.

"Власть сейчас пытается преодолеть последствия наводнения в западных регионах. Но корень проблемы все же глубже, указывают специалисты. Та же вырубка лесов, к примеру, стихийные свалки сегодня почти не контролируются профильными госорганами. Общественные же, говорят эксперты, ориентированы в основном на гранты и о решении масштабных экопроблем не переживают", - говорится в сюжете телеканала.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram