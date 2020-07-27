Экологи заявляют, что не допустят подписания Меморандума между ArcelorMittal и властью без учета мнения жителей Кривого Рога

Экологи не допустят подписания Меморандума между «ArcelorMittal» и властью без учета мнения жителей Кривого Рога. Об этом заявила лидер общественного формирования «Экологический патруль», инициатор уголовного дела против «ArcelorMittal Кривой Рог» по статье «экоцид» Татьяна Лампика.

В комментарии сайту «Цензор.нет» она рассказала о бедственном состоянии окружающей среды в Кривом Роге и близ лежащих населенных пунктах. Главным виновником загрязнения воздуха, почвы и вод является «ArcelorMittal». При этом, говорит эколог, предприятие постоянно не выполняет экологические программы и с 2016 года не допускает Государственную экологическую инспекцию.

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После того, как СБУ возбудила дело по статье «экоцид» - а это случилось впервые в Украине – на «ArcelorMittal» начались выемки документов, в рамках уголовного дела, наконец, экологическая инспекция получила возможность делать замеры. «Но прошел год, - отмечает Татьяна Лампика, - и мы видим, как «ArcelorMittal» пытается переиграть ситуацию в свою пользу», подписав с властью Меморандум взаимопонимания без учета мнения горожан.

С целью согласовать текст Меморандума, подозревают экологи, в Кривой Рог приезжал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. На острые вопросы активистов чиновник отвечал отговорками, а затем попытался сбежать. Когда люди ему помешали это сделать, перекрыв дорогу, пообещал найти решение по одной из проблем – сбросах шахтных вод в Балку Свистунова.

«Жители Кривого Рога, - говорит Татьяна Лампика, - настаивают на том, чтобы дело по статье «экоцид» ушло в суд и государство на примере «ArcelorMittal» показало другим загрязнителям окружающей среды, что их «договорняки» с властью закончились, что власть – на стороне граждан».

Со своей стороны экологи обещают не допустить подписания Меморандума без участия общественности, проконтролировать выполнение «ArcelorMittal» взятых на себя обязательства уменьшить вредные выбросы, и проследить, чтобы к рукам чиновников не прилипали коррупционные деньги.

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