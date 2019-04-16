Засуха может уничтожить половину урожая ведущего в мире экспортера черного чая

В прошлом году выручка Кении от продажи 492 млн кг чая составила $1,4 млрд.

Производители черного чая в Кении, которая является ведущим в мире экспортером этого товара, отправили в вынужденный отпуск около половины своих рабочих из-за сильнейшей засухи, вдвое сократившей объемы выпуска.

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Как сообщил в интервью Bloomberg глава кенийской Ассоциации производителей чая Аполло Киари, «мы работаем всего три дня в неделю вместо шести, потому что нам нечего собирать и обрабатывать», передает kommersant.

Только в компаниях, которые входят в ассоциацию, работает около 55 тыс. сборщиков чая - в настоящее время половина из них находится в вынужденном отпуске или направлена на другие, непрофильные работы. В прошлом году выручка Кении от продажи 492 млн кг чая составила $1,4 млрд.