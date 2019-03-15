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Сотни тысяч школьников требуют соблюдения Парижского климатического соглашения в Европе (фото, видео)

13:23, 15 марта 2019
Климат
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Сотни тысяч школьников требуют соблюдения Парижского климатического соглашения в Европе

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Своими маршами школьники требуют от власти приложить больше усилий для сохранения планеты.

Основательницу этого движения, 16-летнюю шведку Грету Тунберг, норвежские депутаты номинировали на Нобелевскую премию мира.

Главная цель климатических протестов - добиться выполнения политиками Парижского климатического соглашения.

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Теги: #изменения климата#Парижское климатическое соглашение