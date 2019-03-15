Сотни тысяч школьников требуют соблюдения Парижского климатического соглашения в Европе (фото, видео)

Маршами школьники требуют от власти приложить больше усилий для сохранения планеты.

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