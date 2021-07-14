С учетом длительных сроков внедрения технологий большинство крупнейших меткомпаний ожидают достижения климатически нейтрального производства только к 2050 году.

Достижение показателя нулевых выбросов парниковых газов потребует от металлургических предприятий Украины 25 млрд долл. капитальных инвестиций, при этом, основная финансовая нагрузка придется на 2030-2070 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международном форуме "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", генеральным партнером которого выступила компания "Метинвест", сказал главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко, представляя результаты соответствующего исследования.

По его словам, сумма инвестиций в проекты декарбонизации в горизонте до 2050 года оценивается в среднем в 1000 долл. на тонну стали, в диапазоне от 600/т до 1850/т долларов.

Он отметил, что разработки таких технологий можно ожидать в среднесрочной перспективе. В частности, к 2025 году ожидается переработка отходящих газов в химические продукты, использование биомассы для частичной замены угля, использование водорода для замещения ПУТ. Кроме того, к 2028 году станет возможной восстановительная плавка с улавливанием, а к 2030 году - улавливание СО2 для хранения или переработки, производство DRI с использованием водорода.

Тарасенко считает, что с учетом таких длительных сроков внедрения технологий большинство крупнейших меткомпаний ожидают достижения климатически нейтрального производства лишь к 2050 году.

Генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что в 2020 году каждый третий доллар инвестиций компания направила в реализацию экологических проектов, а, в целом, за 15 лет своего существования "Метинвест" инвестировал 80 млрд грн в проекты по защите окружающей среды.

"Достижение углеродной нейтральности сложная задача, решение которой требует полной перестройки производственных процессов. При этом, технологии, позволяющие это сделать, находятся только на этапе разработки", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов представило проект Второго национально определенного вклада Украины в Парижское соглашение, в котором определены соответствующие цели. Документом предлагается сократить к 2030 году выбросы парниковых газов в Украине на 65% по сравнению с 1990 годом.

Также должно быть сокращено количество угольных ТЭС и закрыты угольные шахты. Кроме того, документ предусматривает увеличение объемов производства тепла с использованием биотоплива на 30%.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

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Автор: Григорий Бондарь