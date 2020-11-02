Во Львовской области в медвежий приют "Домажир" привезли новых обитателей - Фрола и Фросю.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Животных переселили из гостинично-ресторанного комплекса. Там медведи жили в вольерах с бетонным полом, из-за которого травмировали лапы. Поэтому зоозащитники решили переселить их новый дом. Ветеринары осмотрели медведей, с животными, говорят, все хорошо. И к новому дому они привыкнут очень быстро. Потому что это огромный вольер посреди леса, размером один гектар. Там есть бассейн и берлога, потому что уже совсем скоро косолапые будут впадать в зимнюю спячку.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Берлинском зоопарке усыпили самую старую в мире самку черного носорога (фото)
- Тренировался несколько месяцев: в зоопарке Лондона горилла позабавила посетителей трюком (видео)
- В Чернобыльском заповеднике живет самая маленькая сова в Украине (фото)
- В Калифорнии спасли сову от лесного пожара (фото, видео)
- Киевский зоопарк уже празднует "зоо-Хэллоуин" (фоторепортаж)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram