Медведи жили в вольерах с бетонным полом, из-за которого травмировали лапы.

Во Львовской области в медвежий приют "Домажир" привезли новых обитателей - Фрола и Фросю.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Животных переселили из гостинично-ресторанного комплекса. Там медведи жили в вольерах с бетонным полом, из-за которого травмировали лапы. Поэтому зоозащитники решили переселить их новый дом. Ветеринары осмотрели медведей, с животными, говорят, все хорошо. И к новому дому они привыкнут очень быстро. Потому что это огромный вольер посреди леса, размером один гектар. Там есть бассейн и берлога, потому что уже совсем скоро косолапые будут впадать в зимнюю спячку.

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Автор: Олег Давыгора