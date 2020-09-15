Только в штате Нью-Мексико были найдены сотни тысяч мертвых пернатых.

В США начался загадочный мор птиц.

Об этом сообщает CNN.

Сейчас биологи из Университета штата Нью-Мексико пытаются выяснить, почему сотни тысяч перелетных птиц были найдены мертвыми по всему штату.

Как сообщается, история началась 20 августа с обнаружения большого количества мертвых птиц на одном из ракетных полигонов.

"То, что сначала считалось единичным инцидентом, оказалось гораздо более серьезной проблемой, когда в регионах по всему штату были найдены еще сотни мертвых птиц", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, количество погибших особей может превысить миллион.

Мертвых перелетных птиц, среди которых синие дрозды, воробьи, черные дрозды, западный лесной пиу и мухоловки, также встречаются в Колорадо, Техасе и Мексике.

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Странное поведение птиц

Местные жители и биологи сообщали, что наблюдали странное поведением птиц перед смертью. Например, птицы, которых обычно можно увидеть в кустах и ​​деревьях, были замечены на земле в поисках пищи и преследовании насекомых.

Многие из них были вялыми и не реагировали, поэтому их в большом количестве сбивали машины.

А на поле для гольфа ракетного полигона ласточки, которые даже не умеют ходить, сидели на земле и подпускали людей к себе.

Почему гибнут птицы: возможные причины

Одним из факторов, которые, по мнению биологов, могли повлиять на гибель птиц, являются лесные пожары в США.

"Птицы, которые мигрировали до того, как были готовы из-за погоды, могли не иметь достаточно жира, чтобы выжить. У некоторых птиц, возможно, даже не было запасов, чтобы начать миграцию, поэтому они умерли на месте", - говорят ученые.

Некоторым птицам, возможно, пришлось изменить свои пути миграции, в то время как другие могли надышаться дымом и получить повреждение легких.

Хотя пожары и засушливая погода в Нью-Мексико, возможно, увеличили количество смертей перелетных птиц, все еще остается много вопросов.

Лесные пожары в США: что известно

В США с начала сентября обострилась ситуация с лесными пожарами. Около 10 человек погибли.

Дым от лесных пожаров в США виден даже из космоса.

Сотням тысяч жителей пришлось эвакуировать, ведь несколько городков уже превратились в пепел. В одном лишь штате Орегон эвакуировано уже более полумиллиона человек, это десятая часть населения штата.

За несколько недель в Америке выгорела общая территория в 18 тысяч квадратных километров - это почти как площадь Волынской области. Всего в 12 штатах пылают более сотни крупных пожаров.

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Перевод: Екатерина Лиманская