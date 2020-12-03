Родители малыша приехали из Таиланда - местная власть подарила их японском императору.

В Токийском зоопарке показали журналистам маленького слоненка.

Читайте такжеТрогательный момент встречи "самого одинокого слона в мире" с сородичами попал на фотоОб этом идёт речь в сюжете ТСН.

Он появился на свет в конце октября и весил тогда 120 килограмм, а его рост достигал одного метра.

Родители малыша приехали из Таиланда - местная власть подарила их японскому императору.

Слоненок хорошо питается, набирает вес и почти все время проводит с мамой. Имя ему выберут с помощью специального конкурса.

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Автор: УНИАН