Имя слоненку выберут с помощью специального конкурса / Скриншот
В Токийском зоопарке показали журналистам маленького слоненка.
Читайте такжеТрогательный момент встречи "самого одинокого слона в мире" с сородичами попал на фотоОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
Он появился на свет в конце октября и весил тогда 120 килограмм, а его рост достигал одного метра.
Родители малыша приехали из Таиланда - местная власть подарила их японскому императору.
Слоненок хорошо питается, набирает вес и почти все время проводит с мамой. Имя ему выберут с помощью специального конкурса.
В Токийском зоопарке впервые за 138 лет появился слоненок
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