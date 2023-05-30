Глобальное потепление приведет к вымиранию многих видов в Черном море.

Глобальное потепление приведет к вымиранию многих видов в Черном море, и этот процесс уже не остановить. Такой прогноз озвучил турецкий геолог доктор Осман Бекташ.

Он отметил, что Черное море состоит из трех слоев: нижний слой, содержащий ядовитые газы, промежуточный слой, действующий как кондиционер с температурой около восьми градусов Цельсия, и верхний слой, изобилующий кислородом и морской жизнью.

В то же время из-за глобального потепления средний слой начал утончаться и Бекташ предупреждает, что в будущем ядовитые газы из нижнего слоя смешаются с верхним слоем приводя к гибели всего живого. Он отмечает, что эту ситуацию нельзя изменить или повернуть вспять.

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Однако глобальное потепление угрожает и жизни людей, отмечает NV.

Согласно последним данным ученых из Эксетерского университета, к концу столетия температура поверхности Земли поднимется на 2,7°С, из-за чего 20% населения планеты грозит смертельная опасность.

В частности, с невыносимыми климатическими условиями может столкнуться население некоторых регионов в Индии (600 миллионов), Нигерии (300 миллионов), Индонезии (100 миллионов), а также Филиппинах и Пакистане (по 80 миллионов каждая).

Глобальное потепление - что известно

В ближайшее время людей ждет самый жаркий год в истории - в течение 5 лет средняя глобальная температура превысит 1,5 градуса. Также человечество ожидает "водный кризис" - прогнозы показывают, что к 2050 году дефицит воды будут испытывать даже те регионы мира, где сегодня такой проблемы нет.

Также на Земле пересыхают водоемы с пресной водой - за последние 30 лет более половины крупнейших озер и водохранилищ потеряли сотни кубических километров воды.

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