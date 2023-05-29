Озера теряют воду даже во влажных регионах планеты.

Ученые заявили, что за последние 30 лет более половины крупнейших озер и водохранилищ на планете потеряли сотни кубических километров воды.

Как пишет Live Science, сейчас почти 87% всей пресной воды на Земле содержится именно в озерах и водохранилищах. Ситуация ухудшается из-за изменения климата и увеличения потребления человеком.

Согласно исследованию, 53% крупнейших озер и водохранилищ на Земле в настоящее время содержат гораздо меньше воды, чем 30 лет назад. Они потеряли более 600 кубических километров воды, что в 17 раз больше, чем хранится в крупнейшем водохранилище США – Мид в Неваде.

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В настоящее время только 25% водоемов имеют больше воды, чем 30 лет назад, в то время как примерно 25% населения Земли живет прямо рядом с высохшими озерами. Исчезновение воды происходит не только в засушливых, но и во влажных регионах планеты. Ученые убеждены, что ситуация имеет более угрожающий характер, чем считалось ранее.

Уменьшение количества пресной воды означает, что люди могут использовать этот ресурс в меньших количествах как для питья, так и для сельского хозяйства и промышленности. Кроме того, это негативно влияет на популяции рыб и птиц, подвергая их риску исчезновения.

По оценке ученых, глобальное потепление лишь усугубит засуху, ведь люди будут брать все больше воды для удовлетворения своих потребностей. В новом исследовании отмечается, что правительства стран мира должны принять срочные меры по спасению великих озер и водохранилищ от высыхания, иначе нас ждет катастрофа с питьевой водой.

Засуха в мире - что известно

Летом 2022 года аномальная жара и засуха охватили большую часть Европы. Они вызвали масштабные лесные пожары и унесли более тысячи человеческих жертв.

Экстремальная погода привела к обмелению рек и осушению водохранилищ, в результате чего на их дне оказалось немало интересных находок - следы динозавров и даже древние города.

В феврале 2023 года сообщалось, что каналы Венеции начинают пересыхать из-за отсутствия дождей. Некоторыми из них уже не могут перемещаться гондолы. Италия столкнулась с перспективой новой засухи.

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