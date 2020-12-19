Орхидею сперва перепутали с другим видом, и, когда освободили ее от опавших листьев, поняли, что цветы – нераспознанные.

Gastrodia agnicellus, что растет в лесах Мадагаскара, признали самой отвратительной орхидеей в мире, по мнению ботаников британского королевского ботанического сада. При этом она еще и принадлежит к растениям, находящихся на грани исчезновения.

Об этом пишет Science alert.

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Орхидея проводит большую часть своей жизни под землей, подымаясь лишь в августе и сентябре – чтобы цвести и приносить плоды под гумусом листья на лесной подстилке, прежде чем снова исчезнуть под землей.

Цветы растения – маленькие: всего 11 миллиметров в длину; цвет невзрачный – от коричневого до белого. До недавнего времени никто не осознавал ее значения.

Орхидею сперва перепутали с другим видом, и, когда освободили ее от опавших листьев, поняли, что цветы – нераспознанные. Gastrodia agnicellus нашли в глубокой тени, во влажном вечнозеленом лесу у подножия деревьев, среди цветов, мха и листьев. Вместе с тем, они источали приятный мускусный, похожий на розу, аромат, который усиливался с повышением температуры.

После опыления стебли становятся больше, что, вероятно, помогает рассеянию семян. Как и у других орхидей, у Gastrodia agnicellus почти нет фотосинтетической ткани. Питается этот вид орхидей благодаря взаимодействию с микоризной системой, которую еще нужно изучить. Также неизвестно, как опыляется растение.

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Автор: УНИАН