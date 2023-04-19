Открыто уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

По факту инцидента с арендой животных в отеле "Немо" одесские полицейские начали уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, произошедшее квалифицировано как жестокое обращение с животными.

Отмечается, что публикацию с сообщением об аренде за денежное вознаграждение морских котиков полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Сведения по данному факту правоохранители зарегистрировали в установленном законом порядке. В ходе проверки информации полицейские пообщались с тренером животных, который пояснил, что котиков никто в аренду не сдавал.

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"Сейчас полные обстоятельства происшествия полицейские устанавливают в рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Скандал с животными в "Немо"

Одесский дельфинарий "Немо" снова попал в громкий скандал. Выяснилось, что для клиентов отеля предлагаюто отдельную услугу - аренду животных в номер. История началась с фотосессии с животными нескольких посетителей отеля, которые опубликовали их в соцсетях.

Впоследствии блогер Олег Машуковский решил оправдаться за скандальные видео с морскими котиками, из-за которых его обвинили в жестоком обращении с животными. Он записал эмоциональную речь и заявил, что не хотел возмущать людей и не рассчитывал на такую реакцию.

В дельфинарии "Немо" прокомментировали скандал, который начался из-за сдачи животных в аренду. Руководитель отдела маркетинга "Немо" заявила, что морские котики и другие животные ежедневно прогуливаются по территории отеля, дельфинарию и на прибрежной части в сопровождении своих тренеров. Она утверждает, что блогеры встретили животных в коридоре отеля.

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