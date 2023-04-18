Блогер заявил, что с морскими животными все хорошо.

Украинский блогер Олег Машуковский решил оправдаться за скандальные видео с морскими котиками, из-за которых его обвинили в жестоком обращении с животными. Он записал эмоциональную речь и заявил, что не хотел возмущать людей и не рассчитывал на такую реакцию.

Так, блогер выложил в Stories несколько видео, на которых он признает, что мог оскорбить чувства зрителей. Впрочем, иногда свою речь Машуковский читал с листа или планшета, это можно заметить на некоторых моментах видео. Вероятно, он боялся что-то забыть.

По его словам, перед тем, как снимать видео с морскими котиками, он якобы узнал об условиях, в которых находятся морские жители. Машуковский подчеркнул, что он не брал их в "аренду".

Видео дня

"Я себя так успокоил, что у зверюшек все хорошо.. Морские котики они очень контактные... У меня не было на тот момент ни одной мысли, что это может быть как-то ненормально", - заявил Машуковский и сообщил, что он удалил видео с животными из-за хейта.

По словам блогера, только потом он понял, что его поступок возмущает пользователей Сети. Но ему не нравится, что в СМИ и Telegram-каналах начали об этом писать. Он утверждает, что не делал ничего плохого, однако сейчас его начали травить.

Оправдание Машуковского за скандал с морскими котиками - видео

Кроме этого блогер показал еще одно видео с морскими котиками. Так он попытался доказать, что не "арендовал" животных, ведь они, по словам Машуковского, всегда "гуляют" по гостинице и улице.

На этом видео морские котики танцуют с тренером. Животных водят по комнатам и даже провозят их лифтом. По словам блогера, он хочет закрыть эту тему и больше не будет давать комментариев.

Скандал в одесском дельфинарии "Немо" - с чего все началось

Недавно в сети начали активно обсуждать дельфинарий и гостиницу при нем. Пользователей возмутили видео, на которых клиенты комплекса якобы брали животных в "аренду" и снимали с ними шуточные клипы для Tik-Tok.

Блогер Машуковский, который тоже был на этих видео, впоследствии все удалил. Впрочем, ролики уже "разлетелись" по сети, а потому пользователи начали осуждать поступок парня и его подруги, а также обвинили их в жестоком обращении с животными.

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