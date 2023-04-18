В дельфинарии уверяют, что ни в коем случае не сдают животных в аренду.

В одесском дельфинарии "Немо" прокомментировали скандал, который начался через сдачу животных в аренду.

Как пишет ТСН.ua, руководитель отдела маркетинга "Немо" заявила, что морские котики и другие животные ежедневно прогуливаются по территории отеля, дельфинария и на прибрежной части в сопровождении своих тренеров. Она утверждает, что блоггеры встретили животных в коридоре отеля.

"Они пошли вместе по коридору, и уже потом появилась идея пойти в номер. Животные охотно пошли вместе с тренером. Для них - это что-то новое, что-то интересное. Их никто не заставлял, не принуждал. На видео это видно", - заявила представительница.

Видео дня

Она уверяет, что гости отеля часто видят, как морские котики прогуливаются по коридорам, и такие прогулки не вредят животным.

"Иногда, на прогулке, им встречаются люди, для социальных животных - это интересно и всегда вызывает приятные эмоции. Наши морские котики были рождены в дельфинарии и выросли среди людей", - сказала она.

Скандал с арендой животных в дельфинарии "Немо"

Дельфинарий "Немо" в Одессе попал в громкий скандал. Там, как оказалось, специально для клиентов отеля "Немо" решили ввести услугу сдачи животных. То есть, их, и в частности, морских котиков, можно взять к себе в номер. Так, история началась с фотосессии с животными нескольких посетителей отеля, которые опубликовали их в соцсетях.

Украинский блогер Олег Машуковский решил оправдаться за скандальные видео с морскими котиками, из-за которых его обвинили в жестоком обращении с животными. Он записал эмоциональную речь и заявил, что не хотел возмущать людей и не рассчитывал на такую реакцию.