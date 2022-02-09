Эксперты обеспокоены тем, что олени могут быть резервуаром для коронавируса даже после того, как COVID-19 станет эндемическим среди людей.

В США исследователи из Пенсильванского государственного университета обнаружили почти 20 белохвостых оленей на Статен-Айленде, которые были заражены штаммом коронавируса "Омикрон".

Результаты исследования, которые пока не были рецензированы, впервые показывают, что вирус распространяется на диких животных, пишет Sciencealert.

Ученые обнаружили коронавирус примерно у одной трети белохвостых оленей, изученных в Айове в период с сентября 2020 по январь 2021 года. Другая исследовательская группа обнаружила вирус у одной трети оленей в Огайо.

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"Мы не ожидали обнаружить такой уровень широко распространенной инфекции", - подчеркнул заместитель директора лаборатории диагностики животных в Пенсильвании Суреш Кучипуди.

Эксперты обеспокоены тем, что олени могут быть резервуаром для коронавируса даже после того, как COVID-19 станет эндемическим среди людей. В худшем случае вирус может развиться у оленей, чтобы лучше уклониться от защиты вакцин, а затем распространиться на людей.

Авторы ранее обнаружили вирус у кошек, собак, хорьков, норок, свиней, хомяков и кроликов. Но они уделяли пристальное внимание белохвостым оленям по нескольким причинам: помимо того, что они очень уязвимы для инфекций, белохвостые олени произвольно живут в США в непосредственной близости от людей.

Сейчас ученые не знают, могут ли олени передавать коронавирус людям. Вероятно, олень может передать вирус человеку через промежуточного хозяина, такого как грызун или домашнее животное.

Напомним, ранее, как писал УНИАН, коронавирус обнаружили у бегемотов в зоопарке бельгийского Антверпена. Животные находятся на карантине.

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