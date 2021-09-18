Украина сейчас входит в топ-6 стран-фаворитов по миру по подготовке ко Всемирному дню уборки.

В Киеве началась акция ко Всемирному дню уборки, который проходит каждый год в третью субботу сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, к мероприятию на центральной для Киева и Украины локации – в Гидропарке – присоединились 100 волонтеров и не менее 200 человек, которые решили принять участие в акции, чтобы очистить эту локацию.

Уборка, в частности, стекла, пластика, бумаги и полиэтилена продлится около трех часов.

К мероприятию присоединился и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, звезды, блогеры и дипломаты, в частности, представители Эстонии, Франции, Туркменистана, Палестины, Малайзии и Польши.

В целом по Киеву уборка будет происходить на 22 локациях.

Как отметила перед началом мероприятия президент Всеукраинского молодежного движения "Let's do it Ukraine" Юлия Мархель, в рамках акции пройдут конкурсы и мастер-классы по сортировке отходов.

Она подчеркнула, что Украина сейчас входит в топ-6 стран-фаворитов по миру по подготовке ко Всемирному дню уборки.

В рамках мероприятия будет происходить уборка на рекомендуемых, индивидуальных и центральных локациях. Форматы уборок: коллективные - с семьей, друзьями или коллегами на одной из локаций; индивидуальные уборки выбранной загрязненной зоны; цифровая очистка - удаление лишней информации из своих гаджетов позволит разгрузить центры баз данных, на поддержание которых расходуется огромное количество энергии; картографирование - с помощью специального мобильного приложения можно обозначать загрязненные и очищенные территории.

Акция проходит одновременно и в других украинских городах. Однако центральные локации в некоторых регионах из-за погодных условий перенесли проведение мероприятия на другие дни. Речь идет об Одессе, Черновцах, Чернигове, Полтаве, Сумах, Ужгороде и Николаеве. Завершит акцию в Украине Винницкая область - 26 сентября, там планируется участие около 5 тыс. участников.

Предполагается, что в целом по стране в рамках кампании "Увидел? Убери!" более 2 тыс. загрязненных локаций очистят ориентировочно от 170 тыс. до 500 тыс. человек. Окончательные итоги акции должны быть объявлены 1 октября.

Международная акция Всемирного дня уборки "World cleanup day" проходит одновременно в 180 странах и объединяет более 50 млн участников.

Как отмечают организаторы акции, в прошлом году в Украине 140 тыс. участников очистили более 2 тыс. 138 локаций в 24 областях и 243 населенных пунктах. Собрано было 764 тонны мусора.

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Автор: Таня Поляковская