В Житомирской области осталось потушить лишь отдельные очаги - Чернышов (фото)

По предварительным подсчетам, жителям пострадавших сел для преодоления последствий пожаров необходимо выделить около 25 млн грн.

Лесные пожары на Житомирщине в целом локализованы и осталось погасить лишь отдельные очаги.

Читайте также"Угрозы для объектов зоны ЧАЭС нет": Шмыгаль рассказал о ситуации с пожарами в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Овруче сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, который в рамках рабочей поездки в Житомирскую область посетил пострадавшие от огня деревни на севере региона и пообщался с жителями этих населенных пунктов. Также Чернышов провел в Овруче совещание относительно ситуации с населенными пунктами и помощи пострадавшим людям.

"Анализируем последствия пожаров, общались с жителями пострадавших сел. Власти сделают все, чтобы жизнь людей была восстановлена. Пока есть предварительные подсчеты, что для преодоления последствий потребуется 25 млн грн. Эти средства есть в резервном фонде. Окончательные цифры будут после точных подсчетов, ведь ситуация еще изучается», - отметил Чернышев, общаясь с журналистами.

Также он уточнил, что по состоянию на вечер 21 апреля лесные пожары на Житомирщине в целом локализованы и осталось погасить лишь отдельные очаги: «Пожары в основном, локализованы Еще есть источники задымления, однако открытого огня уже нет. Сейчас спасатели преодолевают задымление", - сказал он.

Читайте такжеНа Житомирщине осталось ликвидировать два пожара, новых возгораний нет - Заблоцкий

Чернышев рассказал, что пострадавшим от пожаров сельчанам помогут строительными материалами и "рабочими руками", поскольку они не хотят переселяться на новые места жительства. Министр уточнил, что людям не будут выделять деньги напрямую, а помогут построить новое жилье и окажут другую помощь.

Вместе с журналистами министр посетил села Острова, Нижняя Рудня, Личманы и Магдин, наиболее пострадавшие в результате пожаров.

Как сообщал УНИАН, пожары на Житомирщине начались 4 апреля. В отселенных населенных пунктах (с. Острова, с. Личманы, с. Средняя Рудня, с. Нижняя Рудня и с. Верхняя Рудня) огнем уничтожено 39 домов, спасено 45 домов. Также не допущено уничтожение зданий и сооружений в 6 населенных пунктах (пгт Первомайское, с. Выступовичи, с. Рудня, с. Девошин, с. Слобода и с. Ясинец).

В частности, во время пожаров в Личмане и Магдыне огонь уничтожил целые улицы, люди бежали с вещами первой необходимости. Их отселили на несколько дней, а теперь они вернулись домой, в свои деревни.