Киев снова оказался в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом

Впереди Киева находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт), Дака (Бангладеш), Ханой (Вьетнам) и Дели (Индия).

Утром 21 апреля качество воздуха в Киеве существенно ухудшилось. Сейчас впереди украинской столицы только 5 городов, где воздух еще грязнее.

Качество воздуха в Киеве отвечает индексу 153. Такой уровень воздуха вредит здоровью человека, об этом сообщает всемирный рейтинг по индексу качества воздуха QIAir.

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Впереди Киева находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт), Дака (Бангладеш), Ханой (Вьетнам) и Дели (Индия).

Как сообщал ранее УНИАН, 20 апреля качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилось, концентрация пыли и остатков горения близка к норме.

В 23:30 субботы украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха с индексом 255. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".

А вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц – пометка "опасно".

Днем 19 апреля Киев уже опустился на 10 место в мировом рейтинге загрязнения воздуха.