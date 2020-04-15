Радиационной опасности из-за пожара в Чернобыльской зоне нет – Минздрав

Министр рекомендует жителям прилегающих к Чернобыльской зоне регионов больше пить воды, делать влажную уборку, а людям с хроническими заболеваниями не выходить на улицу утром.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что в Житомирской, Киевской областях и в Киеве радиационной опасности вследствие длительного пожара в Чернобыльской зоне нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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«С третьего апреля в Зоне отчуждения ЧАЭС продолжается пожар, но радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и Киеве в пределах нормы. Опасности нет», - заявил министр.

В то же время Степанов отметил, что Минздрав мониторит ситуацию и «видит повышение различных частиц горения в воздухе».

«Мы советуем всем людям, особенно имеющим хронические заболевания, заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, ограничить свой выход на улицу в утреннее время, когда концентрация этих частиц в воздухе самая высокая, больше пить воды, делать влажную уборку помещений. Это очень важно для вашего состояния здоровья», - призвал министр.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара составляла около 35 га.

13 апреля член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне добрался до Припяти, ему остается несколько километров до Чернобыльской АЭС, а огонь приближается к хранилищу радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

14 апреля врио председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить, а проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.

В тот же день председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин доложил президенту Владимиру Зеленскому, что ГСЧС нужно еще несколько дней, чтобы полностью погасить тление, которое осталось после пожара в Чернобыльской зоне.

По состоянию на утро 15 апреля в Чернобыльской зоне наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.