Когда голод страшнее коронавируса. Как карантин переживают украинские зоопарки

На прошлой неделе, накануне ужесточения ограничительных мер, украинцы много шутили, что теперь на улицу не выйдешь без домашнего любимца и прогнозировали, как, ради глотка свежего воздуха, будут выгуливать, кроме собачек, еще другую живность – от хомячков до попугайчиков. Но мало кто задумывался, а как вообще сейчас живется животным. В частности, в зоопарках, которые тоже закрыты на время карантина.

«Страшнее коронавируса»

«Проблемы сейчас есть у всех, но в работе частного зоопарка есть много нюансов, которые усложняют наше положение. Конечно, мы никак не связаны с госбюджетом, наш единственный источник дохода – входные билеты. Сейчас мы закрыты и не понимаем, когда откроемся. Боюсь, наша ситуация гораздо сложнее, чем в других бизнесах, ведь не получить доход – беда, но невозможность сократить огромные расходы может обернуться катастрофой. Мы должны кормить зверей, обогревать их, убирать за ними… Иначе последствия будут страшнее коронавируса», - рассказывает владелец частного зоопарка «XII месяцев» Михаил Пинчук.

К сожалению, рацион для некоторых зверей пришлось упростить, и подопечные не в восторге, едят без аппетита.

«Они недовольны, но надеемся, что их настроение изменится, когда они проголодаются. Мы понимаем, что такое упрощение возможно до определенной степени. Если наши питомцы отощают, то начнут болеть, а организовать ветпомощь в нынешних условиях - непросто», - рассказывают сотрудники зоопарка.

Сейчас в «XII месяцев» работает лишь несколько человек. Все носят маски, стараются соблюдать дистанцию. В первую очередь, «карантин в карантине» начался у приматов, которые могут болеть теми же заболеваниями, что и люди. Но после того, как в Нью-Йорке заболела тигрица и львы, дополнительные меры предосторожности применяют и к кошачьим.

«Это не дикие животные»

«У нас 436 животных, в основном, крупные. Не так легко накормить того же жирафа, который съедает корма более 100 кг в день. Надо привезти, разместить, убрать – это тяжелый труд», - говорят сотрудники зоопарка «XII месяцев».

Кроме того, звери скучают по посетителям.

«Это не дикие животные. Это звери, живущие в парках в десятом поколении. Они привыкли к посетителям, для них люди – развлечение. Я прохожу мимо животных, и они бегут ко мне. Скажем, копытные просят, чтобы их погладили, уделили внимание. А что говорить о приматах? У нас звери привыкли к близкому общению с людьми», - говорит Пинчук.

Он рассказывает, что уже зарегистрирован и на следующей неделе при парке «XII Месяцев» начнет функционировать благотворительный фонд. После этого все желающие смогут помочь животным – перечислить средства, взять кого-то под персональную опеку и т.д.

«Мы очень переживаем и просим помочь нам. Мы понимаем, как тяжело всем, но у нас ситуация может закончиться трагически», - резюмирует Михаил Пинчук.

«Всегда мечтала о своей зебре»

Ранее такую же программу развернули в частном одесском «Биопарке». Там тоже просят помочь, взять под опеку животных.

«Деньги пойдут исключительно на питание, а не на зарплаты сотрудникам или другие статьи расходов», - подчеркивают сотрудники зоопарка.

Однако, если судить по комментариям на страничке «Биопарка», этот призыв в Одессе восприняли, мягко говоря, без энтузиазма. Одесситы пишут, что владелец - успешный бизнесмен, и зло шутят: «Подайте дяде депутату на бизнес».

Впрочем, УНИАН удалось пообщаться с горожанами, которые уже откликнулись на просьбу о помощи. «Давно мечтала о своей зебре, - смеется одесситка Татьяна. – Мы с друзьями прикинули, какому животному сможем помочь, собрали деньги. Почему? Мы и до карантина помогали приютам».

К слову, приюты для диких зверей также переживают нелегки дни.

«Животных никто их не бросит. Взяли на себя ответственность - будут как-то обеспечивать. Приют для медведей «Домажир» не зависит от количества проданных билетов, там международный фонд обеспечивает все потребности. Украинскому проекту «Белая скала» под Житомиром сложнее, нужна поддержка. Этот проект зависит от пожертвований, от посещений, покупки сувениров. Обращаемся с просьбами в соцсетях – нам помогают. Но чем больше поддержки, тем лучше. И не только во время карантина», - рассказывает главный зоолог киевского зоопарка Марина Шквыря.

«Мурка» для волоков

На днях в Сети появилось видео, на котором директор одесского зоопарка играет на синтезаторе у вольеров с животными. Слон покачивает хоботом в такт «Эсмеральде» из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», а волки внимательно слушают аккорды «Мурки».

«Я читал, что если ставить классику коровам, то повышаются надои. Но мы с помощью музыки решили развлечь животных. Есть животные, которым все равно, есть карантин или нет его. Но часть зверей скучают без посетителей, и они очень позитивно восприняли музыку», - рассказывает директор одесского зоопарка Игорь Беляков.

Надо сказать, что существует термин «обогащение среды» - сотрудники зоопарков стараются разнообразить монотонную жизнь животных в вольерах и клетках.

«Животным, как и людям, надо постоянно быть чем-то занятыми. И мы придумываем им занятия. Мясо прячем, домик можем сдвинуть, новый запах подбросить», - добавляет директор николаевского зоопарка Владимир Топчий.

Но главным образом, всех сейчас волнуют вопросы не развлечения, а безопасности – звери тоже могут заболеть. Как рассказали УНИАН, зоопарки следуют очень строгим протоколам безопасности Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. И, например, в Киеве еще до объявления карантина сотрудники начали носить маски и перчатки, на многих секторах были добавлены дезбарьеры.

«Но, думаю, что большая проблема для зверей – не коронавирус, а «концлагеря для животных» - передвижные зоопарки. Почему у фермера может жить медвежонок? Или лев в чьем-то частном дворе?» - задается вопросами директор харьковского зоопарка Алексей Григорьев.

Зоозащитники опасаются, что из-за карантина могут пострадать животные из мини-зоопарков. В новостях можно найти историю о том, как в одном из российских торговых центров частный «зверинец» с обезьянами просто бросили (в итоге, их забрали в муниципальный зоопарк). В Украине о таких случаях не слышно, но нечто подобное происходило и до карантина. Так, несколько лет назад, владелец бросил передвижной зверинец в Ровенской области. Дело было в феврале, часть питомцев замерзла насмерть. Не исключено, что нечто подобное может произойти и сейчас, главным образом, там, где в животных видят лишь источник дохода.

Влад Абрамов