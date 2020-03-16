В Одесской области горел Нижнеднестровский природный парк

Выгорело 15 га заповедной зоны. Причина возгорания устанавливается.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел пожар в Нижнеднестровском национальном природном парке.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 15 марта в 14:12 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании на открытой территории в районе 46-го км автодороги Одесса - Рени.

Как выяснилось, горит камыш отдельными очагами на территории Нижнеднестровского национального природного парка – на момент прибытия спасателей, на площади 4 га.

В связи с невозможностью подъезда спасателей к очагам возгорания сотрудники ГСЧС только мониторили обстановку.

Отмечается, что примерно в 19:20 пожар ликвидирован самозатуханием на площади 15 га. Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Справка УНИАН. Нижнеднестровский национальный природный парк расположен на территории Белгород-Днестровкого, Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области. Создан в 2008 году. Площадь - 21 311,1 га. Северная часть Днестровского лимана, что в составе парка, имеет статус водно-болотных угодий международного значения.