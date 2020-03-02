Во Львове состоялась международная выставка кошек "Львов Cat fest" (фоторепортаж)
13:08, 02 марта 2020Экология
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На выставке можно было приобрести себе четвероногого.
На этих выходных во Львовском государственном дворце эстетического воспитания учащейся молодежи состоялась очередная международная выставка кошек "Кубок Города Льва".
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Вниманию зрителей выставки была презентация различных пород пушистых любимцев, а также различные конкурсы.
На выставке можно было приобрести, как породистый котенок, так и корма и аксессуары украинских и зарубежных производителей, а также предметы искусства.
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