Тюлени под водой могут воспроизводить звуки "Звездных войн" – ученые (фото, видео)

Ученые обнаружили доселе не исследованное поведение тюленей.

Серые тюлени хлопают плавниками под водой, чтобы привлечь партнершу и отогнать конкурента.

Об этом свидетельствуют новые кадры, опубликованные в журнале Marine Mammal Science.

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Поведение этих млекопитающих исследовали более 17 лет. Ранее плеск плавников тюленей воспринимали лишь как шум или голосовой сигнал. Впрочем, наконец один из самцов воспроизвел движения возле подводной камеры оператора.

Морские млекопитающие в основном общаются голосом, как и их сухопутные родственники. Среди тюленей такая коммуникация тоже не исключение. Даже больше, она в них еще более разнообразна: животные могут даже воспроизводить мелодию «Звездных войн».

Но вокал – это только половина истории. Много морских млекопитающих также воспроизводят ударные звуки, хлопая своими плавниками или хвостами. Обычно это происходит на поверхности.

Отличие тюленей заключается в том, что они, как люди, буквально хлопают своими передними конечностями вместе и делают это под водой.

Ученые утверждают, что такой всплеск является для этих животных новым поведением. Пока известно, что это делают только тюлени.

Плеск плавников может быть важным социальным поведением, поэтому способен влиять на успех размножения и выживания этого вида.