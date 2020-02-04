Британия запретит продажу авто на дизеле и бензине в 2035 году

Джонсон допускает, что запрет может начать действовать даже раньше.

Великобритания планирует перенести запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также гибридов с 2040 на 2035 год. Процесс решили ускорить после выводов экспертов, которые считают, что в 2040-м будет слишком поздно, если королевство хочет достичь своей цели свести выбросы углекислого газа почти до нуля к середине этого века.

Как пишет BBC, премьер-министр Борис Джонсон объявил о новой политике в отношении автомобилей в рамках запуска события, посвященного климатическому саммиту ООН в ноябре. По словам британского премьера, 2020-й станет «годом климатической действия» ради планеты. Саммит под названием COP26 пройдет в Глазго. Это ежегодное событие, на котором лидеры стран оценивают прогресс в борьбе с изменениями климата.

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По словам Джонсона, запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей заработает даже раньше, чем в 2035 году, если это будет возможно. Гибридные автомобили тоже теперь попали в категорию подпадающих под запрет. Люди смогут купить только электрические и водородные автомобили.