В Милане стали массово штрафовать водителей на "день воскресной прогулки"

За два с половиной часа итальянская полиция выписала водителям 162 штрафа.

В Милане начали массово штрафовать водителей, преступивших запрет на выезд в «день воскресной прогулки».

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Об этом сообщает BBC.

За два с половиной часа итальянская полиция выписала водителям 162 штрафа по 164 евро.

«День воскресной прогулки» стал попыткой властей уменьшить загрязненность города смогом. Запрет стартовал в 10.00 по местному времени и продлился до вечера. Табу на выезд не распространялся на электромобили и личный транспорт инвалидов.

В 2008 году Милан был назван самым загрязненным городом Европы. Это не первый раз, когда власти Милана запрещают автомобилям передвигаться в черте города в выходные дни.

В прошлом месяце несколько итальянских городов, включая Рим и Милан, временно запретили движение дизельных транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, Италия в поисках выхода из нынешнего мусорного кризиса в Риме планирует вывозить тысячи тонн мусора в Швецию и другие страны ЕС.