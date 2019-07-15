Рим из-за мусорного кризиса планирует вывозить отходы в другие страны ЕС

Мусорные проблемы Рима начались еще в 2013 году, когда европейские власти распорядились сократить самую большую в городе свалку.

Италия в поисках выхода из нынешнего мусорного кризиса в Риме планирует вывозить тысячи тонн мусора в Швецию и другие страны ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Мусорные проблемы Рима начались еще в 2013 году, когда европейские власти распорядились сократить самую большую в городе свалку, заявив, что она не соответствует европейским стандартам по обращению с отходами.

Трудности усилились, когда мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы в окрестностях Рима закрыли на ремонт, а оставшиеся заводы работали на полную мощность.

Полномасштабный кризис начался после того, как местное мусороуборочные предприятие АМА решило остановить сбор отходов. В конце июня правительство региона Лацио выпустило предупреждение об угрозе для здоровья жителей из-за отсутствия сбора мусора и необычной жары.

5 июля региональное правительство выдало административный приказ, который позволил АМА использовать все заводы в регионе и привлекать экстренные ресурсы для сбора мусора столице в течение семи дней.

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Ситуация несколько улучшилась, однако если проблема сбора мусора кажется временно решенной, трудности с утилизацией отходов сохраняются.

"В среднесрочной перспективе мы ведем переговоры с другими государствами-членами ЕС о доставке излишков отходов за границу", - заявил министр окружающей среды Италии Серджио Коста.

Тысячи тонн мусора планируют отправлять в Стокгольм и Гетеборг, где мусор будет сжигаться для производства энергии. Переговоры ведутся и с Болгарией, куда мусор можно доставить поездом в ближайшие недели. Другие варианты, которые рассматриваются - Португалия, Кипр и Австрия.

Министр окружающей среды Серджио Коста, член движения "Пяти звезд", заявил, что вывоз мусора за границу - это промежуточное решение, которое продлится 2-3 года, пока не будут построены новые заводы по переработке отходов. Однако, в ближайшем будущем никаких новых заводов или свалок строить не планируют, а это значит, что зависимость Рима от других стран по обработке отходов, вероятно, сохранится, пишет издание.

Ранее УНИАН сообщал, что в Риме назрела мусорный кризис.