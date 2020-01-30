В Берлинском зоопарке состоялся дебют 5-месячных панд-близнецов (фоторепортаж, видео)

Пит и Паул, как их называют здешние сотрудники, появились на свет в прошлом году.

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