В Берлинском зоопарке состоялся дебют 5-месячных панд-близнецов (фоторепортаж, видео)
09:59, 30 января 2020Экология
31 0
Пит и Паул, как их называют здешние сотрудники, появились на свет в прошлом году.
Счастье умноженное на два: уже сегодня в Берлинском зоопарке состоялся дебют 5-месячных панденят-близнецов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеБерлинский зоопарк на 100-й день после рождения пандочек-близнецов назвал их имена и пол (фоторепортаж, видео)
Они уже прошли медосмотр, а также им вживили идентификационные микрочипы.
Пит и Паул, как их называют здешние сотрудники, появились на свет в прошлом году в августе и стали первыми гигантскими пандами, рожденными на территории Германии.
В Берлинском зоопарке состоится дебют 5-месячных панденят-близнецов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter