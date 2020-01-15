Эко Патруль обратился в ГБР по поводу расхищения земель водного фонда в Запорожье экс-губернатором Брилем

Активисты призывают главу Запорожской ОГА Туринка пресечь схемы бывшего губернатора и защитить интересы государства.

Общественная организация Эко Патруль направила заявление в ГБР с призывом открыть производство по фактам хищения земель водного фонда в Запорожской области, которые им удалось вскрыть в ходе ряда их расследований.

«Установленные нами факты дают основание утверждать, что должностные лица органов государственной власти, злоупотребляя властью и служебным положением, согласовывали и содействовали незаконной передаче в аренду земель водного фонда на территории Запорожской области», идет речь в заявлении.

По словам активистов, действующий глава Запорожской ОГА Виталий Туринок не отменил противозаконные распоряжения своего предшественника Константина Брыля, а также не расторг договора и дополнительные соглашения с арендатором – ООО «Запорожский рыбокомбинат». Такая позиция руководства области, считают в Эко Патруле, является незаконной и свидетельствует о лоббировании интересов арендатора и аффилированных с ним лиц.

В частности, активисты выяснили, что Белозерский лиман был передан в аренду незаконно. Ведь, согласно с водохозяйственным паспортом водоема, он имеет комплексное назначение, а согласно ст. 51 Водного кодекса Украины, такие водоемы не могут быть переданы в аренду.

В своем заявлении активисты из Эко Патруля, основываясь на результатах юридической экспертизы, акцентируют внимание на том, что арендодатель в лице Запорожской ОГА нарушил процедуру передачи в пользование водных объектов. Согласно ст. ст. 135-139 Земельного кодекса Украины, а также ст. 51 Водного кодекса Украины предусмотрена процедура проведения земельных торгов в комплексе с земельным участком.

После принятия соответствующего решения о передаче участков в аренду, арендатор должен был заключить типовой договор аренды водного объекта как целостного комплекса (водное зеркало и земли водного фонда, занятые водой). Это предусмотрено Постановлением Кабмина №420 от 29 мая 2013 года.

То есть, утверждают активисты, арендатор (ООО «Запорожский рыбокомбинат») должен был платить не только за арендуемые земельные участки под водоемом, но и за воду (водное пространство). По данным Эко Патруля, арендатор оплачивал только аренду земельных участков. При этом в течение 14 лет рыбокомбинат не использовал по назначению арендованное имущество, что привело к разрушению гидротехнических сооружений, уничтожению насосных станций, других инфраструктурных объектов, а само ложе водоема на 90-100% покрылось растительностью. При этом, гидротехнические сооружения состоят на балансе госпредприятия «Укррыба» и имеют специальный статус.

«Сегодня сложились все условия для того, чтобы прекратить неэффективное использование водных ресурсов области, но руководство Запорожской ОГА продолжает согласовывать и содействовать незаконному предоставлению и использованию земель водного фонда», отмечают активисты в заявлении.

Кроме прямого ущерба экологии, такие действия чиновников приводят к тому, что местный и государственный бюджет недополучает доходы в виде налогов. По их мнению, это может привести к ухудшению социально-экономического положения в области и вызвать социальное напряжение в регионе.

В своем обращении в ГБР Эко Патруль призвал начать досудебное расследование на основании предоставленных фактов, ведь, по их мнению, действия чиновников Запорожской ОГА имеют признаки преступления, предусмотренного статьями 194, 212, 239, 242, 364, 366 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что Эко Патруль ранее уже направлял запрос в Госбюро расследований по факту хищения земель водного фонда в Запорожской области.