К ликвидации лесных пожаров еще далеко - премьер Австралии

Учитывая жаркую погоду и сильный ветер, премьер-министр Австралии предупреждает о возможном усилении лесных пожаров.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон предупредил о риске повторного усиления лесных пожаров в восточных регионах страны через высокую температуру воздуха и сильный ветер.

Об этом Моррисон заявил в пятницу, 10 января, отметив, что этот день будет тяжелым, пишет DW.

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"Мы далеки от окончания этого кризиса, этой катастрофы", - отметил премьер-министр Австралии.

Согласно прогнозу погоды, в восточных регионах Австралии в этот день ожидается температура воздуха около 40 градусов по Цельсию и ветер скоростью 90 километров в час, сообщает информационное агентство dpa. Такие метеорологические условия ожидаются прежде всего в сельской местности, где пожары бушуют еще от Рождества.

Моррисон заявил, что у побережья наиболее пострадавшего штата Новый Южный Уэльс остается два судна, чтобы в случае необходимости помочь с эвакуацией людей из прибрежных городков.

Только утром 10 января зафиксировано 134 пожара, 53 из которых удалось локализовать. Много участков на пяти шоссе штата было перекрыто. Информагентство dpa пишет об угрозе образования "мегапожара" в случае объединения двух крупных пожаров на границе штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.

Также во многих частях северовосточного штата Виктория местных жителей призывают покинуть свои дома ввиду пожара, что приближаются, и угрозу окружения их огнем. На прошлой неделе по этой причине свои дома были вынуждены покинуть 67 тысяч жителей этого штата.

Австралийская метеорологическая служба сообщила, что на континенте еще никогда с начала наблюдений в 2010 году не было так тепло и сухо, как в прошлом году. В службе также указали на четкую связь между возникновением пожаров и малым количеством осадков и высокими температурами.

С начала лесных пожаров в октябре 2019 года в Австралии выгорело более 10 миллионов гектаров участков, а по меньшей мере 26 человек погибли в результате огня. Также экологи сообщают о миллиарде погибших в огне животных.