В Таиланде запретили пластиковые пакеты в крупных магазинах

Эта процедура является частью правительственной программы по уменьшению мусора в стране.

В Таиланд в крупных магазинах запретили одноразовые пластиковые пакеты.

Так, с 1 января около 25 тысяч супермаркетов и универмагов больше не выдают покупателям одноразовые пластиковые пакеты, сообщает Громадське со ссылкой на NHK.

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Эта процедура является частью правительственной программы по уменьшению мусора в стране. Власть призвала граждан прекратить использовать пластик после того, как подсчитала, что в течение года в стране сбывают 45 миллиардов одноразовых пакетов.

Также в Таиланде обеспокоены загрязнением моря из-за пластика. Кроме того, на сегодня зафиксирован ряд случаев гибели животных вследствие случайного потребления пластика.

Полный запрет пластиковых пакетов в Таиланде планируют воплотить в 2021 году.