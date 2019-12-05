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В Запорожье полтысячи летучих мышей спасли от холодной зимы (видео)

19:38, 05 декабря 2019
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Колония животных обосновалась на зимовку просто на балконе одного из жилых домов.

Пятьсот животных волонтеры осторожно положили в картонные коробки, а потом повезли за триста километров из Запорожья в Харьков, где работает единственный в Украине центр реабилитации рукокрылых.

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Теги: #Запорожье#летучие мышипогода в Запорожье