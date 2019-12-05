В Запорожье полтысячи летучих мышей спасли от холодной зимы (видео)

Колония животных обосновалась на зимовку просто на балконе одного из жилых домов.

Спецоперацию по спасению 500 летучих мышей развернули в Запорожье. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ Харькове три часа спасали летучих мышей из замурованной ловушки (фото, видео) Колония животных обосновалась на зимовку просто на балконе одного из жилых домов. Пятьсот животных волонтеры осторожно положили в картонные коробки, а потом повезли за триста километров из Запорожья в Харьков, где работает единственный в Украине центр реабилитации рукокрылых.

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