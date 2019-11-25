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Пятнистый дебют: в зоопарке Польши показали двух крошечных гепардов (видео)

11:09, 25 ноября 2019
Экология
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Малышки появились на свет в начале октября / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Две девочки появились на свет в начале октября. Малыши хорошо растут и активно исследуют мир под бдительным присмотром мамы. Смотрители рассказывают: большая по размеру сестренка - смелее, меньшая - немного робкая.

У маленьких гепардов пока нет имен. В зверинце вместе с мамой они пробудут 1,5 года, а уже потом начнут самостоятельную жизнь в других зоопарках Европы.

Как сообщал УНИАН, в польском зоопарке успешно адаптируют двух изъятых на границе тигров.

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Теги: #зоопарк