Пятнистый дебют: в зоопарке Польши показали двух крошечных гепардов (видео)

Маленькие девочки-гепарды еще не имеют имен.

В польском зоопарке публике показали двух новорожденных гепардов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Две девочки появились на свет в начале октября. Малыши хорошо растут и активно исследуют мир под бдительным присмотром мамы. Смотрители рассказывают: большая по размеру сестренка - смелее, меньшая - немного робкая.

У маленьких гепардов пока нет имен. В зверинце вместе с мамой они пробудут 1,5 года, а уже потом начнут самостоятельную жизнь в других зоопарках Европы.

Как сообщал УНИАН, в польском зоопарке успешно адаптируют двух изъятых на границе тигров.