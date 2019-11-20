Австралийка спасла коалу из пожара, рискуя собственной жизнью (видео)

Коалы стали основными жертвами лесных пожаров в Австралии.

Жительница Австралии спас коалу от лесного пожара. Животное сильно обгорела и требовала деликатного обращения.

Об этом сообщает The Sun.

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Животное австралийка заметила, когда та переходила дорогу, охваченную огнем. Женщина бросилась на помощь, завернув пострадавшую коалу в свою рубашку и полив импровизированную одеяло водой. После этого она немедленно повезла сумчатого в больницу.

Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс с сентября бушуют пожары, которые начались из-за удара молнии. В заповеднике, расположенном на территории штата, из-за них погибли более половины коал.

Оценки численности коал, обитающих в Австралии, очень разнятся — эксперты называют цифры от 50 тысяч до более 100 тысяч особей. Но зоозащитники опасаются, что при темпах снижения их популяции, которые наблюдались последние 20−30 лет, коалы могут исчезнуть в дикой природе уже к середине столетия.