В Британии показали всех финалистов Comedy Wildlife Photography Awards (фото)

В топ финалистов попали снимки носорога, пингвинов, тюленей и других представителей дикой природы.

В финал британского конкурса самого смешного фото дикой природы прошли более 10 претендентов.

В топ попали снимки носорога, пингвинов, тюленей и других представителей дикой природы.

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Победителем этого года признали фото Сары Скиннер «Хватай жизнь за...». На фотографии запечатлен момент, как игривый львенок пытается схватить передними лапами с выпущенными когтями взрослого льва за его "прелести".

British Wildlife Photography Awards – ежегодный конкурс фотографии. На нем представляют фотографии диких видов и мест Великобритании. За участие в соревновании предлагают «турне» выставок презентованных работ.

Как сообщал УНИАН, в заповеднике китайской провинции Сычуань засняли редкого снежного барса.